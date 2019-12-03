Слухи о кончине королевы Елизаветы II шокировали британцев

Слухи о смерти королевы Елизаветы II не на шутку переполошили жителей Великобритании. Фейковая новость появилась в одном из чатов в WhatsApp и быстро распространилась среди пользователей сети.

В частности, в сообщении говорилось о том, что монаршая особа умерла от сердечного приступа.

«Королева утром покинула наш мир, сердечный приступ. Это было объявлено в 09.30», — говорилось в тексте.

Twitter @N_Waywell

Вскоре представители Букингемского дворца и главный редактор профильного издания Royal Central Чарли Проктор опровергли нелепые слухи о смерти Елизаветы II.

«Королева не умерла. Она жива и здорова, и очень надеется принять президента Трампа, а также других мировых лидеров в Букингемском дворце во вторник на приеме в честь саммита НАТО», — написал журналист в Twitter.

Twitter @MonarchyUK

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елизавета II может покинуть трон в ближайшие полтора года.