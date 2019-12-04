Астрофизики открыли самую тяжелую черную дыру во Вселенной

Самую тяжелую черную дыру во Вселенной обнаружили немецкие ученые из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка. Результаты исследования опубликовал журнал The Astrophysical Journal. Статью разместил портал arXiv.org.

Наиболее весомая из открытых черных дыр находится в ядре галактики Holm 15A, в созвездии Кита. Ее масса в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца. Астрофизики вычислили это, наблюдая за движениями звезд вокруг галактического ядра с помощью самого большого на Земле телескопа в Чили.

Вес Holm 15A составляет около двух триллионов солнечных масс. При этом яркость центра галактики намного слабее, чем в других эллиптических галактиках. А световой профиль в ядре галактики очень плоский. Это указывает на то, в центре галактики расположена черная дыра огромной массы, поглотившая в себя много звезд. С каждым новым слиянием она набирает массу.

Такие массивные эллиптические галактики, как Holm 15A, образуются при слиянии двух и более мелких галактик. При гравитационных взаимодействиях между ними из центра новой галактики звезды выбрасываются на радиальные орбиты, и в ее ядре возникает черная дыра.

Скопление галактик Abell 85 состоит из более чем 500 отдельных галактик, включая Holm 15A, и находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Это вдвое больше, чем расстояние, на котором раньше измерялись массы черных дыр.

Ранее 5-tv.ru писал, что космические гамма-всплески впервые удалось зафиксировать с Земли.