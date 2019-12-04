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  4. Сын иркутского губернатора Левченко вызван на допрос в прокуратуру

Сын иркутского губернатора Левченко вызван на допрос в прокуратуру

, 13:25 | Светлана Шевченко 97

Требование Андрею Левченко было вручено в ходе сессии парламента.

Фото: irkutskmedia.ru

Сына иркутского губернатора и по совместительству руководитель фракции КПРФ в местном ЗакСобрании Андрей Левченко вызвали на допрос в прокуратуру. Требование ему было вручено в ходе сессии парламента.

На какую тему был вызван парламентарий пока неизвестно.

К слову, недавно в регионе произошел крупный скандал. По обвинению в мошенничестве на 105 миллионов рублей был задержан директор предприятия «Звезда» Олег Хамуляк. Компания, которой руководит Хамуляк, занимается заменой лифтов в многоквартирных домах. Но она регулярно срывала сроки и завышала стоимость оборудования. Некоторые «золотые лифты» так и не поехали, а на многочисленные жалобы в правительстве Иркутской области закрывали глаза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что владелец предприятия «Звезда» Андрей Ядрышников был некогда юристом принадлежащей семье Левченко ЗАО «Стальконструкция».

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