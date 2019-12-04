Изучать любовь: нейрофизиолог рассказала о разнице между разумом и душой

Софико Шеварднадзе взяла интервью у британского нейрофизиолога Сьюзен Гринфилд для программы SophieCo на телеканале RT. Говорили о природе сознания, чувстве любви и возможностях науки, которая все это изучает.

По словам Гринфилд, сознание есть у всех живых существ, но его изучение при помощи научного метода не даст всех ответов. Сьюзен заявила, что при помощи сканирования мозга мы никогда не поймем, в чем разница между разумом и душой.

Нейронаука: что такое сознание

Сознание многослойно, у него есть разные уровни глубины на каждом из которых — своя интенсивность. По мнению Сьюзен Гринфилд, сознание сравнимо со светильником, у которого есть ручка регулятора яркости освещения.

Например, крыса, кошка и собака будут определять свое отношение к действительности не так, как приматы. Еще один пример — развитие ребенка. Сознание растущего плода в утробе отличается от того, которое демонстрирует годовалый ребенок.

Этих примеров много, и они относятся к разным сферам жизни человека. Например, сны — одна из форм сознания, но она отличается от бодрствования. Потому что во время сновидения органы чувств отдыхают и сигналы в мозг не поступают.

Физиология: есть ли в мозге место для сознания

Если вы задаетесь вопросом: «где хранится память?», то никогда не получите ответ. Потому что сам вопрос некорректен. В мозге нет ячеек, назначение которых в том, чтобы хранить воспоминания и рассортировывать их. Мозг имеет группы клеток, они работают вместе. Все.

Если перевести на языке образов, то эта работа напоминает круги на воде. Сьюзен Гринфилд сравнивает это явление с прудом, в который бросают камень, где «камень» — мощный импульс из внешнего пространства. А диаметр «кругов» — глубина сознания. С каждым событием связаны определенные ассоциации, и в зависимости от его яркости, интенсивности — это количество связей может быть разным. Точно также, как и отличается сила ощущения, которую Сьюзен ассоциирует с силой броска камня в пруд.

Несмотря на то, что ученые разобрались, как работает сознание и нашли красивую метафору с прудом, для них остается загадкой, как электрические сигналы в клетках мозга и химические вещества превращаются в счастье.

Чтобы это выяснить, Сьюзен Гринфилд повторила эксперимент американского нейробиолога Бенджамина Либета (американский нейробиолог в области человеческого сознания, научный сотрудник физиологического факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско. — Прим. Ред.). На голову человеку устанавливаются электроды, чтобы регистрировать активность мозга. Все что требуется при этом от человека — нажать в любое время на кнопку.

В результате эксперимента выяснилось, что изменения в мозге происходят до того, как человек совершает действие.

Но полагать, что мозг решает за человека — не верно. Потому что мозг — это часть человека. Получается как бы две стороны одной медали: какие-то вещи человек выражает, полагаясь на собственные ощущения, какие-то выражает с позиции реакции в мозгу. Здесь Гринфилд не дает ответ, а задает риторический вопрос: «Что есть сама медаль?»

Осязаемое — неосязаемое: почему мы не видим свои мысли

Участки мозга отвечают за разные вещи, но работают вместе, как инструменты в оркестре. Поэтому попытка свести все к одному участку мозга или гену — обречена на провал. Этот подход гарантирует — что-то важное обязательно выпадет из исследования.

Если вы будете сканировать мозг, то велика вероятность, что выводы, сделанные на основе этих исследований, будут далеки от объективности. Ведь, если вы видите светлые пятна на каком-то участке мозга, это еще не значит, что именно здесь располагается центр, который вы ищите.

Сьюзен Гринфилд осторожно относится к терминам и рассматривает мозг и душу отдельно друг от друга, ведь одно осязаемо, а другое нет: «Мозг — это физический объект, нечто осязаемое. И есть бессмертная душа. Ее я рассматриваю как что-то отдельное. Поэтому нужно четко различать мозг, разум, сознание и душу. Каждый из этих терминов представляет собой интересную, заслуживающую обсуждения тему, но ставить между ними знак равенства не стоит».

Если человек влюбляется, то можно отследить, как поднимется уровень дофамина или эндорфинов. Но это все, что можно измерить при помощи научного метода.

Гринфилд сравнивает исследования мозга, с попытками побороть гидру — на месте одной отрубленной головы всегда вырастает еще семь. Так что и исследования мозга — это путь в открытие еще более глубокою неизвестность.

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