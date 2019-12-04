После пожара в одесском колледже пропали десять человек

Спасатели после пожара в одесском колледже ведут поиски десяти человек, четверо из которых студенты. Об этом на брифинге заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимир Демчук.

Площадь пожара в учебном заведении составила четыре тысячи квадратных метров. В настоящее время он локализован. Ранее сообщалось, что крыша здания рухнула.

К настоящему моменту установлено, что одна студентка погибла, еще 21 человек госпитализирован.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье — «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в первые минуты пожара студенты выпрыгивали из окон пятого этажа, спасаясь от огня.