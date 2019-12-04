В Карелии заложили камень в основание мемориальной часовни во имя Александра Невского

Десятки человек возлагают цветы к фундаменту прямо посреди глухой тайги. Именно здесь — неподалеку от крупнейшего в Карелии братского захоронения солдат Великой Отечественной в будущем появится мемориальная часовня. Символ масштабной программы «Молчаливое эхо войны» — в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Первый камень в основание памятника закладывают неподалеку от городка Питкяранта. С конца тридцатых до середины сороковых годов прошлого века эта земля видела сразу две войны: сначала Советско-финляндскую, затем, Великую Отечественную. Тогда линия фронта здесь растянулась на десятки километров, а о кровопролитных боях до сих пор помнят даже деревья: на многих из них все еще видны следы от пуль и осколков.

Во время обеих войн аванпост на Ладоге переходил из рук в руки несколько раз. После массированных обстрелов Питкяранта оказалась полностью разрушена, а на подходах к озеру закрепились финские войска. Выбить противника удалось только в 1944-м ценой колоссальных потерь. По разным данным, за пять лет в этих лесах погибло до полумиллиона красноармейцев.

«Ожесточенность боев была не меньше, чем на других направлениях. В какой-то тишине будней мы забываем о том, что была война. И чтобы такого успокоения не произошло, и нужно такие памятники, такие мемориалы надо ставить», — говорит доктор исторических наук Александр Зданович.

Свидетельства тех самых сражений до сих пор находят у самой поверхности. Во время последней экспедиции поисковики подняли из земли останки и снаряжение сразу 90 военных. Самые ценные артефакты — личные вещи пока неизвестного офицера «СМЕРШ» — табельное оружие, документы и даже рабочие письменные принадлежности.

«Карандаш тоже находился вместе с останками. Видно, что грифель абсолютно целый и на сегодняшний день им даже можно писать».

Теперь поисковики намерены установить личности каждого из найденных военных. Бойцы отряда уже изучают местные архивы, а данные о погибшем особисте запросили у Федеральной службы безопасности.

«Нам очень помогают, это уже у нас пятый сотрудник. К 9 мая мы постараемся найти уже и родственников и мы можем как-то все это передать родственникам», — рассказывает представитель поискового отряда Михаил Ларионов.

При поддержке ФСБ, Минобороны и ветеранов военной контрразведки памятники погибшим и пропавшим без вести солдатам уже появились в 11 регионах страны: от Хабаровска до Калининграда, от Североморска до Севастополя. Там, как и у будущей часовни в Карелии, уже планируют проводить выездные уроки истории для молодежи. На федеральном уровне идею поддержали.

«Мы планируем привезти сюда и школьников, и юнармейцев. Тот, кто забывает историю, а особенно забывает великие испытания и победы, тот обречен на провал в будущем», — говорит член Совета Федерации Александр Ракитин.

Новый мемориал собираются построить к 22 июня — его открытие приурочат к годовщине начала Великой Отечественной и вековому юбилею Карельской республики. А уже следующей зимой в рамках проекта продолжат строительство памятников в других регионах. Чтобы молчаливое эхо войны слышали по всей стране.