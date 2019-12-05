В Чечне прошли первые выступления участников ЧР по прыжкам в аэротрубе

В Чечне прошли первые выступления участников Чемпионата России по прыжкам в аэротрубе. Соревнования стартовали в новом центре воздушной подготовки под Гудермесом — одному из крупнейших в мире. У этого вида парашютного спорта все больше поклонников — в мощном потоке воздуха можно импровизировать прямо в полете — здесь и элементы акробатики, и художественной гимнастики и даже танцы. Кстати, где, как не в Чечне, могли исполнить лезгинку в аэротрубе. Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянин взял золото на ЧМ по полетам в аэротрубе.