Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Астрологи считают, что знак зодиака может помочь определить склонность человека к алкоголизму. Специалисты составили для 5-tv.ru рейтинг тех, кому в первую очередь не стоит злоупотреблять спиртными напитками.

1 место — Скорпион

Представители этого знака, несмотря на внешнюю силу, внутри очень чувствительны и ранимы. Демонстрировать свою слабость окружающим они опасаются. Поэтому предпочитают «заливать» свои проблемы в одиночестве. Интересно, что, дойдя до самого дна, превратившись в настоящего алкоголика, Скорпионы в конечном итоге чаще всего выбираются из ужасного положения. Все дело в их любви к тотальному контролю над своей жизнью.

2 место — Рыбы

Люди этого знака зодиака постоянно погружены в себя и среди них много тех, кто любит выпить в одиночестве. Спастись от алкоголизма и саморазрушения обычно помогает длительное восстановление в реабилитационных центрах. Близким Рыб рекомендуют как можно чаще интересоваться их делами и не оставлять в одиночестве.

3 место — Близнецы

Вообще-то пьяных представителей этого знака весьма сложно отличить от трезвых. И в том и в другом состоянии они могут вести себя отлично от общепринятых норм и творить невероятные вещи. Дабы Близнецы не стали настоящими алкоголиками, их родственникам придется найти для них новое увлечение, чтобы те окунулись в него с головой.

4 место — Овен

Они пьют все подряд и абсолютно не знают меры. В компании нетрезвый Овен ведет себя агрессивно и почти каждый раз ввязывается в драки. Ни в коем случае нельзя давить на этого упрямца в вопросах отказа от алкоголя. Чтобы помочь Овну избавиться от пагубной привычки стоит действовать только хитростью.

5 место — Стрелец

Представители этого знака пьют исключительно веселья ради. Стрельцы обожают, когда алкоголь льется рекой. Иногда, во время вечеринки они могут устроить небольшой скандал. Однако главный плюс Стрельцов в том, что они практически никогда не становятся заядлыми алкоголиками. Чтобы отвлечь их от пагубной привычки, достаточно отправить их в путешествие.

6 место — Телец

Это настоящие эстеты, обожающие выпить вина под артхаусное кино или крафтового пива в необычном заведении. Вряд ли они станут тяжелыми алкоголиками. Однако если это все-таки произойдет, близким Тельцов достаточно будет напомнить им о том, что пьяные вечеринки обычно разрушают все их планы.

7 место — Водолей

Этот знак зодиака гордится умением не напиваться. Дело в том, что употребить в хорошей компании Водолеи любят, а вот похмельный синдром просто терпеть не могут. Если они все-таки стали заложниками «синей ямы», родные должны срочно определить причину их саморазрушительного поведения. Это поможет Водолеям справиться с проблемой.

8 место — Лев

Представители этого знака зодиака любят выпить хорошего виски за приятной интеллектуальной беседой. В состоянии алкогольного опьянения у них есть всего две модели поведения: либо они безупречны и милы, либо они впадают в агрессию и крушат все вокруг. Помочь им избавиться от пагубного пристрастия может обычная лесть, вроде «как ты прекрасен и без алкоголя».

9 место — Весы

Злоупотреблять алкоголем они начинают из-за непринятия самого себя и окружающей действительности. Однако постоянная нужда в новых впечатлениях быстро отвадит их от пагубной привычки. Как только на горизонте замаячит появление нового увлечения, они тут же позабудут о спиртном.

10 место — Рак

Они не любят напиваться потому что знают, насколько это чревато для их здоровья. Пожалуй, состояние похмелья для Раков протекает тяжелее, чем для всех остальных. Если они все-таки пристрастились к спиртному, стоит сделать семейное собрание. На нем все члены семьи должны выразить свою обеспокоенность поведением Раков. Это произведет на них должное впечатление.

11 место — Дева

Представители этого знака знают, что они абсолютно неадекватны в состоянии алкогольного опьянения, поэтому стараются не напиваться. Девы вряд ли станут настоящими алкоголиками. Обычно их приглашают на праздники в качестве единственных непьющих гостей и поручают им следить за порядком.

12 место — Козерог

Спиртное, по их мнению, отнимает слишком много сил и энергии. Обожающие все контролировать и планировать Козероги не позволят алкоголю взять верх над собой. Если это все-таки произойдет, представители данного знака смогут самостоятельно выбраться из ужасной ситуации.

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