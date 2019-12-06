Три человека стали жертвами аварии, которая произошла утром в пятницу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля Lada Priora и Hyundai. В результате трое скончались на месте, еще двоих с травмами тяжелой степени госпитализировали в больницу Тобольска. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. По одной из версий, водитель отечественного авто пошел на обгон и на встречной полосе произошло лобовое столкновение с иномаркой. Погибли водитель и пассажиры Lada. На месте работают сотрудники полиции.