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  4. В Москву прибыл груз с не зарегистрированным в РФ препаратом «Мидазолам»

В Москву прибыл груз с не зарегистрированным в РФ препаратом «Мидазолам»

, 20:34 | Светлана Шевченко Видео 11

Таким образом план по первой поставке остро необходимого для тяжелобольных детей препарата выполнен на 95%.

Фото: www.globallookpress.com / Julia Pfeifer

На Шереметьевскую таможню прибыл груз из Ирландии с 380 упаковками в четырех дозировках не зарегистрированного в РФ препарата «Мидазолам». Препарат остро необходим для ряда тяжелобольных детей.

В ближайший понедельник он будет отгружен по субъектам, из которых ранее поступал запрос по данному препарату.

«В полном объеме — 380 упаковок, согласно распоряжению правительства завезено. Рассчитано на 12 регионов в соответствии с потребностью, которую Минздрав собрал. С учетом ввоза „Мидазолама“ это будет уже больше, чем 95% (от плана — Прим.ред.)», — заявила помощник директора Московского эндокринного завода (МЭЗ) Ирина Дорофеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что распоряжение о выделение более 26 миллионов рублей на закупку более одиннадцати тысяч упаковок необходимых для детей лекарственных средств было подписано правительством России в начале сентября текущего года.

Решение принято после ряда громких инцидентов. Спасая малышей, родители на свой страх и риск заказывали за рубежом необходимые лекарства и тут же становились преступниками. Фактически это была контрабанда. Ведь многие препараты в России не зарегистрированы. Некоторых мам арестовывали прямо на почте, когда они получали долгожданные посылки. Теперь все будет легально. Причем систему надо выстроить так, чтобы у родителей вообще голова не болела — где и как купить? Без рисков, проблем и скандалов. Эта схема будет работать до тех пор, пока выпуск нужных лекарств не наладят в России.

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