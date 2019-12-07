Видео: Мэр Липецка нецензурно комментирует работы по благоустройству парка

Глава Липецка Евгения Уваркина весьма эмоционально и нецензурно прокомментировала ход работ в городском Нижнем парке. Градоначальница во время инспекции была крайне возмущена и удивлена тем, что рабочие отсутствуют на своих местах и, следовательно, техника простаивает.

«Коллеги, это ******! Время — девять часов. Техника стоит, и никто, *****, мусор не убирает! Где народ?! Где народ, че мы делаем?! И это вы обратный счет… 20-го числа сдача, *****! В понедельник губернатор!» — негодует Евгения Уваркина.

Видеоролик, на кадрах которого мэр Липецка идет по объекту, где должны полным ходом должны идти работы по благоустройству, опубликовал на своей странице в Instagram местный депутат Олег Хомутинников.

Народный избранник призвал комиссию по этике липецкого городского совета дать оценку эмоциональным комментариям Евгении Уваркиной.

«В Липецком горсовете есть комиссия по этике. Попрошу их посмотреть видео, на котором якобы мэр Липецка Евгения Уваркина инспектирует Нижний парк. Звучит красиво и по смыслу правильно, но вряд ли соответствует статусу и занимаемой должности», — написал Олег Хомутинников.

Facebook / Олег Хомутинников

В свою очередь, представитель пресс-службы администрации Липецка Мария Попова отметила, что видео не было предназначено для широких масс и было отправлено во внутренний чат. По ее словам, тот, кто слил личное сообщение, содержащее ролик, в сеть поступил некрасиво.

«Это был личный чат, оно не предназначалось для широкой общественности. Стройки — это процесс трудоемкий, сложный, нервный, все задачи должны выполняться в сжатые сроки. И не всегда нам удается мягко говорить со строителями. Это было личное сообщение. Кто-то не очень хорошо поступил, так как сообщение предназначалось для узкого круга лиц», — сказала Мария Попова.

Представитель пресс-службы мэрии Липецка подчеркнула, что подобный формат общения не является приемлемым. Но, к сожалению, по ее словам, в некоторых случаях его приходится применять, чтобы достигнуть желаемых результатов.

«Если со всеми говорить мягко, то сроки будут срываться. Для нас это болезненно. Парк должен стать лучшим в городе. И мэр переживает за него, как и все липчане. Затягивать сроки никому не хочется. Это не норма, мы понимаем. Но не всегда получается мягко…», — заключила Мария Попова.

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