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В Сочи началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

, 15:49 | Светлана Шевченко Видео 44

Президент России, открывая встречу, подчеркнул важность того, что переговоры о сотрудничестве происходят в год 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

В Сочи началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент России, открывая встречу с белорусским коллегой, подчеркнул важность того, что переговоры о сотрудничестве происходят в год 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

«Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзом государстве, поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, и что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами», — заявил российский лидер.

Путин поблагодарил Лукашенко за приезд и выразил надежду, что народы России и Белоруссии продолжат совместное движение прежде всего в сфере экономики и социальной политики.

В ходе встречи лидеры России и Белоруссии планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, включая дорожные карты, инвестпроекты и газовый вопрос.

Белоруссия и Россия 8 декабря отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции.

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