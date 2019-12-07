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Хахряшки на кефире — простая и необычная выпечка к новогоднему столу

, 20:34 | Анастасия Игонина 62

Блюдо отлично подойдет тем, кто давно отказался от привычных плит — духовка для этого рецепта не понадобится.

Фото: YouTube / Калнина Наталья

Новый год — это праздник, на который стол традиционно ломится от количества разнообразных закусок и блюд. Российские хозяйки каждый раз стремятся приготовить не только классические оливье и селедку под шубой, но и что-то более оригинальное. В этом случае настоящей находкой станут хахряшки на кефире — простая, но непривычная выпечка, передает «Утро.ру».

Ингредиенты для хахряшек на кефире

Для кефирных хахряшек понадобится немного: 400 миллилитров кефира (чуть больше одной кружки), столько же муки, два яйца, пакетик ванильного сахара, три столовые ложки сахара обычного, треть чайной ложки соли, разрыхлитель и подсолнечное масло. Также понадобится сотейник или глубокая сковорода.

Как готовить хахряшки на кефире

В миске смешайте кефир, яйца, соль, ванильный и обычный сахар. Во вторую емкость насыпьте муку и перемешайте с разрыхлителем. В тару с кефиром постепенно подсыпайте сухие ингредиенты, тщательно перемешивая. Сыпьте небольшими порциями — так вам легко будет добиться однородной консистенции.

В сотейник вылейте растительное масло — примерно на один сантиметр. Посуду оставьте нагреваться — для хахряшек вам потребуется кипящее масло. Как только масло достаточно прогреется — можно начинать готовку.

Возьмите две чайные ложки и на манер ложки для мороженного и зачерпните тесто этой конструкцией, а затем быстро поместите его в масло. Получится своеобразный шарик, который будет плавать в импровизированной фритюрнице.

Хахряшки оставьте в кипящем масле до тех пор, пока не появится золотистая корочка. Затем выньте их при помощи шумовки и оставьте на бумажных полотенцах, чтобы стекли остатки масла.

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