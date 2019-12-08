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Клим Холодный: Что можно и нельзя делать 8 декабря

, 0:07 | Сергей Зеленский Видео 6

Считается, что отныне суровая зима вступает в свои права.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nick White

Христианский мир 8 декабря вспоминает святителя Климента, жившего в Риме на рубеже I–II веков. По преданию, он был знатного происхождения, но в раннем детстве после кораблекрушения оказался разлучен с родителями и братьями.

Будучи подростком, он усердно искал смысл жизни, посещая различные философские школы, но их учения казались ему пустыми. Узнав, что Иисус Христос явился в Иудее, он отправился туда, где встретился с апостолом Петром и стал его помощником в проповеди.

Впоследствии Климент обратил множество душ язычников в христианство, благодаря ему были построены десятки храмов. Более того, часть его трудов вошла в Священное писание.

Однако во время гонений на христиан Климент был заключен под стражу и подвергнут пыткам. Не добившись от него отречения от веры, к его шее привязали якорь и бросили в море, чтобы верующие не нашли тела и не смогли ему поклоняться. Но вода, согласно преданию, чудесным образом отступила, и христиане увидели тело святого в 300 метрах от берега.

День гибели Климента на Руси стал также именоваться Климентьев день или Клим Холодный, так как нередко с этого момента ударяли сильные морозы.

Что нельзя делать в этот день:

По народному поверью, запрещено жаловаться на холода — нужно оставаться бодрым и веселым, и тогда мороз наградит крепким здоровьем.

Лучше всего сегодня сократить свою активность до минимума, никуда не спешить и не вмешиваться в естественный ход событий. Пусть все идет своим чередом.

Что можно делать в этот день:

Желательно провести как можно больше времени в уединении — молитвах, медитациях, самопознании. Также лучше всего заниматься текущей работой, не выходя за пределы привычного.

Бракосочетание и зачатие: неблагоприятное время.

Сновидения отражают ценности, какими в настоящий период человек живет. Если во сне преобладают материальные ценности, значит духовная жизнь ущемлена.

Именины: Климентий, Петр, Иван.

Приметы:

Любое важное дело в этот день следует начинать натощак, иначе снизится трудоспособность.

Если выпало много снега, то год будет урожайным.

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