«Сила Сибири» запущена. Когда ждать «Турецкий поток»?

Кстати о «Турецком потоке». Сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85%. Эти данные прозвучали на встрече Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича в Сочи.

Сербы крайне заинтересованы в его реализации. В отличие от Болгарии, которая сознательно затягивает реализацию данного проекта на своей территории, несмотря на неоднократные просьбы Москвы ускориться. Видимо слишком много советчиков. Впрочем, после срыва «Южного потока» мы уже ничему не удивляемся. Ведь запуск «Турецкого потока» ведет, как мы уже не раз говорили, к энергетической независимости стран Европы. И сербы, в отличии, от болгар, это понимают.

«Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземным продолжением газопровода „Турецкий поток“ в южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели. Достигнута договоренность об увеличении мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ. Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом», — подчеркнул на встрече Владимир Путин.

Вообще тема энергетики, благодаря запуску «Силы Сибири», на этой неделе стала ключевой. От Европы до Азии. На встрече Владимира Путина с премьером Монголии с господином Хурелсухом в четверг шла речь о том, что в энергетической сфере у обеих стран есть хорошие возможности для развития, в том числе с участием других государств.

И тут мы сразу вспоминаем газопровод «Сила Сибири-2». Это еще одна, западная ветка. Россия и Китай рассматривали маршрут через Монголию уже давно. Судя по всему, дело сдвинулось с мертвой точки. Глава России поручил экспертам окончательно изучить технико–экономическое обоснование проекта и доложить руководству трех стран.