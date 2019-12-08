Какие алкогольные напитки покупают россияне к Новому году?

Российский сервис по поиску и выбору товаров в сети опубликовал исследование, согласно которому стало известно, какие алкогольные напитки предпочитают видеть у себя на столе в Новый год наши соотечественники, сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что россияне отдают большее предпочтение пиву, чем игристым напиткам и вину, а водка пользуется не достаточной популярностью. Традиционный русский алкогольный напиток даже не вошел в тройку лидеров.

Рейтинг востребованного алкоголя на Новый год возглавляют пенные напитки. Их выбрали 33,97% участников исследования. На второй строчке шампанское — 14,93%. На третьем месте по предпочтению у россиян вино — 12,53%.

Водка располагается на четвертой позиции рейтинга — 10,87%. Далее ниже по списку идут коньяк, виски, вермут и ром.

Отмечается, что закупать алкогольные напитки к новогоднему столу жители страны начинают ориентировочно с середины декабря. Пик покупок наблюдается с 29 по 31 декабря.

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