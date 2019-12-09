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«Дамбо» и «Рокетмен»: назван ТОП-10 худших фильмов 2019 года

, 8:09 | Валентин Черников Видео 53

Американские киноведы составили антирейтинг самых неудачных картин уходящего года.

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Фото, видео: vitalthrills.com, itc.ua, focus.ua, globallookpress.com /Vasilii Smirnov

Названы худшие фильмы 2019 года. Антирейтинг из десяти лент составили кинокритики американского издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман.

По версии Дебружа, худшей картиной уходящего года стал «Дамбо» Тима Бертона. Киноадаптация одноименного диснеевского мультфильма 1941 года не произвела положительного впечатления, несмотря на участие в проекте именитого режиссера и звездный состав актеров. В фильме снялись Ева Грин, Колин Фаррелл, Дэнни ДеВито и Майкл Китон.

На второй строчке оказалось «Стекло» М. Найта Шьямалана. На третьем месте — «Лакиша» Джереми Савилла. Оставшиеся места в пятерке достались «Морю соблазна» Стивена Найта и Yesterday Дэнни Бойла.

Перечень худших лент по мнению Глибермана возглавил фильм «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном в главных ролях. Спин-офф и четвертый фильм франшизы обругали как критики, так и зрители.

Второе место заняла мелодрама «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк. Третью строчку киновед посвятил картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Критику не понравились последние полчаса фильма, в которых режиссер переписал историю убийства Шерон Тейт. В ТОП-5 Глибермана также попали кинобиография Элтона Джона «Рокетмен» Декстер Флетчер и «Проклятие Аннабель-3» Гари Добермана.

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