  1. Пятый канал
  4. Мэр Липецка прокомментировала видео нецензурного разговора со строителями

Мэр Липецка прокомментировала видео нецензурного разговора со строителями

, 12:05 Эфирная новость 46

Мэр Липецка Евгения Уваркина позволила себе нецензурные выражения, во время внеплановой проверки, как идет благоустройство городского парка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Мэр Липецка Евгения Уваркина позволила себе нецензурные выражения, когда внепланово приехала проверять, как идет благоустройство городского парка. Видео с ее голосом за кадром появилось в интернете и получило много возмущенных комментариев.

«Я приехала с внеплановой проверкой. Это было уже около девяти часов утра. И, по-хорошему, все подрядчики должны были быть на работе. К сожалению увидела неработающую технику, практически отсутствие людей, поэтому были эмоции. Это личное видео», — рассказала в Уваркина.

Однако, по словам мэра, ее внеплановая проверка однозначно взбодрила всех исполнителей проекта. А именно этого она и добивалась, потому что парк должен быть открыт в конце декабря.

В городской Думе, впрочем, настаивают на том, чтобы призвать главу администрации к ответу — депутаты обратились в комиссию по этике. Но у мэра мощная группа поддержки: многие понимают, что это действительно были лишь эмоции по поводу ситуации в целом, а не личные оскорбления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милонов против «перевоспитания» чиновницы-матершинницы из Ленобласти у Шнурова.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Стоп! Красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Последние новости

12:27
«Намеренно укрывают детей от полиции»: Пиар-директор Зайцевой о похищении ее дочек
12:18
Отец Жанны Фриске рассказал, на что Шепелев тратит наследство сына певицы
12:05
Мэр Липецка прокомментировала видео нецензурного разговора со строителями
11:50
«Слишком хорошо отношусь»: Дайнеко призналась, что ей тяжело дружить с Воробьевым
11:45
Ребенок сгорел в ДТП с автобусом в Пензенской области
11:41
WhatsApp представил новую функцию

Сейчас читают

Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]