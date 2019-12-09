Мэр Липецка прокомментировала видео нецензурного разговора со строителями

Мэр Липецка Евгения Уваркина позволила себе нецензурные выражения, когда внепланово приехала проверять, как идет благоустройство городского парка. Видео с ее голосом за кадром появилось в интернете и получило много возмущенных комментариев.

«Я приехала с внеплановой проверкой. Это было уже около девяти часов утра. И, по-хорошему, все подрядчики должны были быть на работе. К сожалению увидела неработающую технику, практически отсутствие людей, поэтому были эмоции. Это личное видео», — рассказала в Уваркина.

Однако, по словам мэра, ее внеплановая проверка однозначно взбодрила всех исполнителей проекта. А именно этого она и добивалась, потому что парк должен быть открыт в конце декабря.

В городской Думе, впрочем, настаивают на том, чтобы призвать главу администрации к ответу — депутаты обратились в комиссию по этике. Но у мэра мощная группа поддержки: многие понимают, что это действительно были лишь эмоции по поводу ситуации в целом, а не личные оскорбления.

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