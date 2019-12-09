«Вспомнить все»: Валентину Рубцову в повязке сравнили с Арнольдом Шварценеггером

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова опубликовала фото на своей странице в Instagram из салона красоты. Правда на снимке актриса предстала перед поклонниками не с роскошным макияжем или укладкой, а в белом халате и с головой, замотанной пленкой.

«Лучшая беспроводная зарядка для головы», — шутливо подписала пост знаменитость.

Instagram @yalav

Такой снимок напомнил многим пользователям кадр из фильма «Вспомнить все», где исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер сидит в подобном аппарате. Также подписчики знаменитости восхитились ее естественной красотой и написали комплименты под постом.

«Принцесса инопланетная!!! Трон удобный?!»;

«Снегурочка»;

«Как раз смотрю фильм с Шварценеггером „Вспомнить все“, он также сидит в кадре и тут ваше фото»;

«И даже в такой замотке красивая и естественная! Спасибо за живую и честную красоту!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валентина Рубцова рассказала о своих предпочтениях в одежде.