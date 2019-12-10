«Спасибо за все!»: Основатель Roxette написал трогательное послание Мари Фредрикссон

Основатель шведской поп-рок-группы Roxette, музыкант-мультиинструменталист Пер Гессле на своей странице в Facebook опубликовал трогательное послание своей умершей напарнице Мари Фредрикссон.

В своем обращении композитор отметил, что его коллега была выдающимся музыкантом и потрясающей исполнительницей. Пер Гессле поблагодарил Мари Фредрикссон за более чем сорокалетнюю дружбу.

«Время летит так быстро. Не так давно мы проводили дни и ночи в моей крошечной квартирке в Хальмстаде, слушая любимую музыку, делясь несбыточными мечтами. Спасибо тебе, Мари, спасибо за все. Ты раскрасила мои черно-белые песни самыми яркими красками. Ты была самым замечательным другом больше сорока лет», — написал Пер Гессле.

Музыкант отметил, что после ухода Мари Фредрикссон из жизни мир уже никогда не станет прежним.

Многочисленные поклонники шведского дуэта Roxette поддержали Пера Гессле, оставив сотни комментариев с соболезнованиями.

«Пер! Будь сильным, твой щит музыка! Мари теперь бессмертна! Да благословит господь ее семью»;

«Мои глубочайшие соболезнования… Это ангел вернулся на небеса… Покойся с миром, прекрасная Мари»;

«Мне ужасно жаль! Я буду слушать твои песни вечно и всегда буду любить тебя! Звезда ушла к звездам! Все уже никогда не будет по-прежнему… к сожалению!»

«Покойся с миром, Мари! Великая певица и человек», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон.