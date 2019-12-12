Видео: как прошло прощание с Юрием Лужковым

Москва простилась с Юрием Лужковым. Траурную церемонию отпевания совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. Проститься с бывшим мэром столицы пришли тысячи людей, среди них — политики, военные, деятели культуры и спорта. На прощание приехал и Владимир Путин.

Российский лидер пришел проститься с Юрием Лужковым, когда церемония уже подходила к концу. Букет красных роз положил к гробу, три раза перекрестился и занял место рядом с близкими бывшего мэра. Несколько минут о чем-то беседовал со вдовой. О чем, знают только Путин и Батурина. Но в какой-то момент разговор явно зашел о храме Христа Спасителя, в восстановлении которого Юрий Лужков сыграл очень важную роль.

«Если бы не его храбрость, не его Вера и желание восстановить этот храм, мы бы сейчас не стояли под его величественными сводами», — резюмировал патриарх Кирилл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким запомнился Юрий Лужков россиянам.