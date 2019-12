В результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге погибли люди

Взрыв в многоквартирном доме в немецком Бланкенбурге привел к человеческим жертвам. Об этом сообщает телеканал MDR. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 25 человек.

«В 8:15 утра (10.15 по московскому времени) произошел взрыв в жилом доме на Бертольт-Брехт-штрассе в Бланкенбурге. Есть несколько травм. В настоящее время происходит эвакуация людей, которые все еще находятся в доме», — сообщили в местной полиции.

Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312