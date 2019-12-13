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В результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге погибли люди

, 12:19 | Марина Неруцких Срочная новость 76

О жертвах ЧП сообщают местные СМИ. По предварительной информации, пострадали не менее 25 человек.

Фото: Twitter @Polizei_MD

Взрыв в многоквартирном доме в немецком Бланкенбурге привел к человеческим жертвам. Об этом сообщает телеканал MDR. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере 25 человек.

«В 8:15 утра (10.15 по московскому времени) произошел взрыв в жилом доме на Бертольт-Брехт-штрассе в Бланкенбурге. Есть несколько травм. В настоящее время происходит эвакуация людей, которые все еще находятся в доме», — сообщили в местной полиции.

Причины ЧП устанавливаются.

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