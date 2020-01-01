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«Уходящий год проведу в седле»: Глюкоза в сексуальном костюме забралась на быка

, 5:58 | Валентин Черников Видео 621

На своей странице в Instagram певица опубликовала интригующее видео, на котором запечатлена в эротичном наряде, состоящем из черного боди и ушей кролика.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, взбудоражила поклонников «горячим» видео. В Instagram она опубликовала ролик, на котором в сексуальном наряде слезает с искусственного быка. В этот момент на артистке надето черное боди с крайне глубоким декольте, длинные перчатки и туфли на каблуке. Эротичный образ дополняет ободок с кроличьими ушами, который звезда также примерила для съемок.

Instagram @glukozamusic

«Чувствую, уходящий год я проведу в седле! P. S. Это не съемка клипа „Танцевач“. Это новогодний огонек. Только вот какой — пока не скажу», — заинтриговала Глюкоза подписью к посту.

Фанаты светской львицы были обескуражены ее новым видео и пытались угадать, в каком проекте приняла участие вокалистка. Однако утолить любопытство им не удалось, поскольку теледива сохраняла молчание. Подписчики восхищались фигурой певицы и не скупились на комплименты.

«Клип — огонь»!

«Красотка! Браво!»

«Какие же у вас ноги!»

«Наталья, ты классная!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза пофлиртовала с режиссером Резо Гигинеишвили во время съемок новогодней передачи.

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