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Почему при тайском массаже можно умереть прямо на столе

, 17:07 | Карина Бернтгольц Видео 56

Эксперты рассказали о противопоказаниях к процедуре. Среди них — беременность и ряд сосудистых заболеваний.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTOf, thomas kroeger, Katja Kreder, Bernhard Schmerl

Мастер тайского массажа Супхисара рассказала, почему традиционная расслабляющая процедура может быть опасна для здоровья человека. В числе тех, кто находится в группе риска — беременные женщины и люди, страдающие сосудистыми заболеваниями. По словам эксперта, в период вынашивания малыша у будущих матерей может случиться выкидыш, если лягут на массажный стол.

При варикозе, тромбофлебите и тромбозе проводить процедуру категорически запрещено.

«Бывали случаи, когда неумелая массажистка вызывала своими действиями отрыв тромба, и человек умирал прямо на массажном столе», — рассказал специалист в интервью РИА Новости.

Во избежание неприятных последствий массажист обязан заранее уточнить у пациента, нет ли у него симптомов, при которых осуществлять процедуру нельзя. Также опытный специалист должен контролировать силу давления, прикладываемого к разным частям тела, отметила эксперт.

Другой эксперт — Александр, окончивший 200-часовой курс тайского массажа в монастыре Ват Пхо несколько лет назад, пояснил, как должна проходить традиционная процедура тайского массажа.

«Начинается сеанс с пятки и стопы, потом переход на ноги — сверху вниз, от бедра к колену и ниже, к икре и голеностопу. Причем сначала массируется одна нога, затем — противоположная рука. <…> Только потом массажист переходит к спине, шее и груди», — сообщил специалист, добавив, что при первом приеме массажист не должен сильно давить на тело пациента.

13 декабря тайский массаж включили в репрезентативный перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушки включают массаж в список регулярных процедур ухода за собой.

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