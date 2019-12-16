Кольцевая трасса комплекса «Игора Драйв» получила категорию Grade-2

Одну из высших мировых степеней признания получила новая российская трасса гоночного комплекса «Игора Драйв». Международная автомобильная федерация присвоила ей категорию Grade-2.

Сертификат глава Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов вручил обладателю Кубка мира по ралли-рейдам Владимиру Васильеву. Новый статус «Игоры Драйв» подтверждает высокие стандарты качества и самое главное позволяет принимать почти все известные соревнования по автогонкам. Единственное исключение — «Формула-1», но такими темпами и «Королевским гонкам» скоро будет дан зеленый свет.

«В Европе таких трасс, таких нет. Понимаете, в чем дело. Поэтому, знайте, что вот это уникальность, собрали все и здесь будет очень шумно. В хорошем смысле этого слова. И будут болельщики приходить со всех стран мира, и будут пилоты, и будут спортсмены. Все», — заявил президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.

«Наивысшая категория трасс оценивается как Grade-1, мы получаем и получили на этой неделе Grade-2. Любые участники, приезжая на соревнования, мало того что статус соревнования достаточно высокий, это еще и говорит о том что это безопасная трасса, может принимать любые гонки», — отметил обладатель кубка мира по ралли-рейдам, чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

Такие комплексы в гоночном мире называют мультидромами. Это означает, что соревнования могут проводиться в самых разных дисциплинах. А наблюдать за гоночными баталиями могут 50 тысяч зрителей. Но вместимость трибун планируют существенно увеличить.

«Комплекс действительно уникален. Его можно использовать и для комбинированных видов. Картинг, ралли, мотогонки, школа безопасного вождения, я даже не знаю есть ли в мире такой комплекс, где можно сочетать все эти виды спорта в одном месте», — считает глава Международного консультативного комитета «Игора Драйв» Марко Пиччинини.

«Наша трасса соответствует всем высочайшим стандартам безопасности, которые вообще есть. То есть любой участник любого мероприятия, будь это тест-драйв, либо тайм-атак, либо какие-то иные автоспортивные мероприятия — это просто любитель. Он понимает, что наш автодром, благодаря этой бумажке, полностью безопасен для езды», — заявил исполнительный директор «Игора Драйв» Вадим Войтенков.

Оценить уникальную трассу смогут не только профессионалы. В комплексе работает специальный центр контраварийного вождения — это уникальные курсы повышения квалификации для обычных водителей. И здесь же дети в секции картинга могут начать путь в мир большого автоспорта.

Первые крупные международные соревнования пройдут уже в мае 2020 года: на трассе «Игора Драйв» пройдет российский этап чемпионата DTM — одной из престижных гоночных серий.