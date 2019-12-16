Россия стала вторым самым могущественным государством по версии американских СМИ

Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран мира, составленном аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Результаты их работы представило американское издание U.S.News.

При составлении списка ученые учитывали экономические показатели государств, их влияние на политической арене, международный авторитет и военную мощь. В итоге получился рейтинг из 80 самых могущественных государств.

Первое место заняли США. Специалисты считают американскую экономику сильнейшей в мире. Также очков стране добавил самый большой в мире военный бюджет.

Вторая строчка в списке принадлежит России. Эксперты отметили, что РФ — это самая большая страна в мире. Она граничит больше чем с десятком стран и активно развивает свою оборонную промышленность.

Третье место занял Китай. Аналитики отметили, что страна считается одной из старейших цивилизаций в мире. Сейчас она остается самой густонаселенной в мире и второй по площади территории.

Также в первую десятку рейтинга в порядке убывания вошли: Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Из всех перечисленных стран свое место в рейтинге, по сравнению с прошлогодним, изменила только Южная Корея. В 2018 году аналитики поместили ее на 11-ю строчку.

В этом контексте особенно показательно, что Россия в очередной раз занимает второе место в рейтинге американских аналитиков. Этот факт опровергает слова бывшего президента США. Как сообщал 5-tv.ru, в марте 2014 года Барак Обама назвал РФ «региональной державой», добавив, что она не является «первой угрозой нацбезопасности США».