  1. Пятый канал
  4. Россия стала вторым самым могущественным государством по версии американских СМИ

Россия стала вторым самым могущественным государством по версии американских СМИ

, 12:56 | Игорь Рязов Видео 53

Исследование аналитиков опровергает слова бывшего президента США Барака Обамы, ранее назвавшего РФ «региональной державой».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин

Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран мира, составленном аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Результаты их работы представило американское издание U.S.News.

При составлении списка ученые учитывали экономические показатели государств, их влияние на политической арене, международный авторитет и военную мощь. В итоге получился рейтинг из 80 самых могущественных государств.

Первое место заняли США. Специалисты считают американскую экономику сильнейшей в мире. Также очков стране добавил самый большой в мире военный бюджет.

Вторая строчка в списке принадлежит России. Эксперты отметили, что РФ — это самая большая страна в мире. Она граничит больше чем с десятком стран и активно развивает свою оборонную промышленность.

Третье место занял Китай. Аналитики отметили, что страна считается одной из старейших цивилизаций в мире. Сейчас она остается самой густонаселенной в мире и второй по площади территории.

Также в первую десятку рейтинга в порядке убывания вошли: Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Из всех перечисленных стран свое место в рейтинге, по сравнению с прошлогодним, изменила только Южная Корея. В 2018 году аналитики поместили ее на 11-ю строчку.

В этом контексте особенно показательно, что Россия в очередной раз занимает второе место в рейтинге американских аналитиков. Этот факт опровергает слова бывшего президента США. Как сообщал 5-tv.ru, в марте 2014 года Барак Обама назвал РФ «региональной державой», добавив, что она не является «первой угрозой нацбезопасности США».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

13:32
Александр Ширвиндт отругал внука за то, что он приготовил ему макароны с рыбой
13:19
Городской суд Петербурга оставил в силе арест историка Олега Соколова
13:11
У дочери бывшего главы «Формулы-1» украли 67 миллионов долларов
13:04
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат
12:56
Россия стала вторым самым могущественным государством по версии американских СМИ
12:44
Видео: Неравнодушный житель Петербурга спас кота, упавшего в канал Грибоедова

Сейчас читают

Fashion-астролог рассказала, как одеваться в 2020 году в зависимости от знака зодиака
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]