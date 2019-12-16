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Экс-министр транспорта может стать вице-губернатором Петербурга

, 14:49 | Игорь Рязов 29

Утвердить кандидатуру Максима Соколова депутатов Северной столицы призвал Александр Беглов.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Бывший министр транспорта Максим Соколов может стать новым вице-губернатором Санкт-Петербурга. Его кандидатура была внесена на утверждение в городской парламент утром 16 декабря.

Инициатива утвердить Соколова в новой должности исходит от губернатора Петербурга Александра Беглова. Согласно его предложению, экс-министру предстоит отвечать за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма, пишет сайт KP.RU.

Одновременно Беглов освободил Олега Маркова от обязанностей члена правительства города. Это произошло по просьбе самого чиновника. Тем самым он получил возможность работать над «повышением инвестиционного потенциала» Петербурга. Заниматься этим Марков будет в должности спецпредставителя губернатора.

Прежде Олег Марков отвечал в правительстве Северной столицы за туризм. Развитие транспортной инфраструктуры и инвестиционная политика были в ведении Эдуарда Батанова. Если депутаты одобрят кандидатуру Максима Соколова, он будет отвечать сразу за все три направления.

Максим Соколов родился в Ленинграде 29 сентября 1968 года. Министром транспорта он стал в 2012 году. Покинул должность в июне 2018-го. Как сообщал 5-tv.ru, перед этим глава Минтранса утвердил новые правила досмотра в метро Петербурга.

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