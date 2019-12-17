Как отличить плохого Санту от хорошего Деда Мороза

Не каждый Дед Мороз несет праздник и радость в ваш дом. «Бойтесь самозванцев!» — с таким призывом выступили профессиональные зимние волшебники, они собрались в Москве на межнациональном предновогоднем фестивале.

С этой недели у бородато-ватных аниматоров начинается горячая пора, самое время разобраться в экономике этого бизнеса. А он пусть и сезонный, но очень выгодный — «вход» в профессию — на пару со Снегурочкой обойдется тысяч в 40. Это если купить новые костюмы с валенками и посохом, набить мешок подарками для конкурса и озаботиться минимальной рекламой.

А вот заработать всего за месяц можно в восемь раз больше. И это если работать в удовольствие, брать по четыре-пять заказов в сутки. Понятно, что стахановцы и вовсе озолотятся. Не забываем, про налоги — 13% общий подоходный или 6%, если оформили ИП. Но все равно в итоге — несколько среднемесячных зарплат. Неудивительно, что теперь делают бизнес на самих Дедах Морозах, обучая их тонкостям мастерства.

Как отличить плохого Санту от хорошего Деда — расскажет Ян Воскресенский.