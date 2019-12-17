В Петергофский дворец «Коттедж» вернулись вещи Николая I

Музеи Москвы и Петербурга пополнились уникальными раритетами. Фонд «Возвращение традиций» годами собирал ценные предметы, которые находились в частных коллекциях по всему миру.

В Государственном историческом музее появились образцы «стиля рюсс», а во дворце «Коттедже» Николая I в Петергофе подлинные предметы интерьера. Что еще вернули на родину, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Дворец коттедж был задуман Николаем I как домашний особняк. В модном тогда средневековом стиле. В отличие от парадных резиденций, он строился как семейная вилла. Оформление, убранство, меблировка — все по-домашнему.

Николай I говорил: именно во дворце «Коттедже» он хотел быть не императором, а мужем петергофской помещицы. Все предметы интерьера — подбирал сам. Например, стол.

«Решение художественное очень простое. Лаконичное. Он предназначался не для пышных приемов. Все утверждалось Николаем I. Лично», — рассказала хранитель Фонда «Мебель» Государственного музея-заповедника «Петергоф» Ольга Кислицына.

Накануне Великой Отечественной в Петергофе было более трех тысяч предметов мебели. В тыл вывезли 50. Остальное — утрачено. Сейчас в экспозицию возвращаются те экспонаты, которые советская власть распродавала еще до войны.

«Не собиралось спонтанно. Собиралось системно. Решили воссоздать ансамбль Петергофа — разыскивается по всему миру, что вернуть обратно», — отметил народный артист России, основатель Фонда «Возрождение традиций» Сергей Ролдугин.

Фонд «Возрождение традиций» преподнес в дар «Коттеджу» те предметы, которые точно отражают характер хозяина — Николая I. Его скромность в быту и утонченность. Этот стол сделан в мастерской Гамбса.

Мебель Гамбса была брендом в 19 и в 20 годах, да настолько популярным, что становилась героем литературных произведений. Павел Кирсанов — из тургеневских «Отцов и детей» — сидел в гамбсеовском кресле. Знаменитые «12 стульев», у Ильфа и Петрова были тоже сделаны в мастерской Гамбса.

В Государственном историческом музее благодаря меценатам появились эталонные образцы «стиля рюсс» — русского стиля. Популярного во всем мире на рубеже XIX–XX веков. Часы фабрики Кузнецова в виде терема. Ширма авторства Ивана Билибина. Это — иллюстрация к строкам Пушкина: «Царь Салтан сидит в палате. На престоле и в венце. С грустной думой на лице».

«Среди предметов, которые изображены на стенах, мы легко опознаем предметы, которые есть в нашем музее, чтобы освоить весь пласт культурного наследия», — рассказала хранитель Фонда Русской Мебели Государственного исторического музея Наталья Углева.

Еще один образец итальянского барокко. По изяществу и сохранности — аналоги в мире найти сложно. Венецианский стол для рукоделия XVII века — настоящая домашняя мануфактура.

«Подобные столы часто дарились молодым девушкам, 12-летнисм девочкам, которые ткали пояса, приданое, это подарочный элемент — носили в основном мужчины», — отмечает хранитель Фонда Западно-Европейской Мебели Государственного исторического музея Юлия Кузьмина.

Каждый подарок меценатов — подбирается годами. Строго индивидуально. Чтобы реликвия вписалась в атмосферу конкретного музея, конкретного дворца. Отвечала эпохе.

«Как машина времени, расположено так же, отреставрировано так же, говорит о том, о чем люди думали в то время. Это предметы, которые достойны лучших музеях мира», — сообщил народный артист России, основатель Фонда «Возрождение традиций» Сергей Ролдугин.

Благодаря Фонду «Возвращение традиций» музеи Москвы и Петербурга, российских регионов постоянно пополняют свои коллекции раритетами, которые десятилетиями находились в частных собраниях.