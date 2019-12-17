  1. Пятый канал
  4. ТОП-3 самых востребованных лекарств на новогодних праздниках

ТОП-3 самых востребованных лекарств на новогодних праздниках

, 12:03 | Анастасия Игонина Видео 16

Эксперты рассказали о том, какие медикаменты россияне скупают на зимних каникулах активнее обычного.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Эксперты назвали лекарства, которые станут самыми востребованными в период новогодних праздников. Список составили специалисты компании DSM Group.

По сообщению издания News.ru, с середины декабря до середины января традиционно возрастают продажи средств от простуды и гриппа. Например, назальных мазей в среднем за месяц покупают около 150 тысяч упаковок, то в новогодний период — около 249 тысяч упаковок. Объем продаж возрастает на 66%.

На втором месте по востребованности в праздничный период — иммуномодулирующие препараты. Их за каникулы скупают на 58% больше обычного. На третьем месте оказались порошки для приготовления растворов от простудных симптомов — 56% прироста продаж.

Также на каникулах покупатели чаще обычного приходят в аптеку за спреями для носа, мукалтическими и отхаркивающими препаратами. Терапевт Людмила Лапа рассказала KP.RU о том, что это объясняется обострением респираторных заболеваний именно в этот период.

«Сказываются интоксикация, переедание, различные аллергии. Смешение многих компонентов продуктов способно вызвать интоксикацию и обострение любых заболеваний кишечной флоры, отравления, диарею», — объяснила врач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что главную новогоднюю ель России доставили в Кремль.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Последние новости

12:08
Сергей Лазарев ответил на вопрос о суррогатной матери своих наследников
12:04
Потери года: Знаменитости, умершие в 2019 году
12:03
ТОП-3 самых востребованных лекарств на новогодних праздниках
11:42
«Прекрасные леди»: Лобода показала сказочное фото с дочерью у наряженной елки
11:38
СК завел дела о незаконном обороте оружия после изъятия арсенала в коттедже в Ленобласти
11:28
Верховный суд Украины разрешил канонической УПЦ сохранить название

Сейчас читают

«Ангелочек»: женственная Мельникова в топе и лиловом костюме сразила фанатов
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]