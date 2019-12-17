ТОП-3 самых востребованных лекарств на новогодних праздниках

Эксперты назвали лекарства, которые станут самыми востребованными в период новогодних праздников. Список составили специалисты компании DSM Group.

По сообщению издания News.ru, с середины декабря до середины января традиционно возрастают продажи средств от простуды и гриппа. Например, назальных мазей в среднем за месяц покупают около 150 тысяч упаковок, то в новогодний период — около 249 тысяч упаковок. Объем продаж возрастает на 66%.

На втором месте по востребованности в праздничный период — иммуномодулирующие препараты. Их за каникулы скупают на 58% больше обычного. На третьем месте оказались порошки для приготовления растворов от простудных симптомов — 56% прироста продаж.

Также на каникулах покупатели чаще обычного приходят в аптеку за спреями для носа, мукалтическими и отхаркивающими препаратами. Терапевт Людмила Лапа рассказала KP.RU о том, что это объясняется обострением респираторных заболеваний именно в этот период.

«Сказываются интоксикация, переедание, различные аллергии. Смешение многих компонентов продуктов способно вызвать интоксикацию и обострение любых заболеваний кишечной флоры, отравления, диарею», — объяснила врач.

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