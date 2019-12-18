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Солдаты США возвращаются из командировок с тяжелыми заболеваниями

, 18:39 Эфирная новость 40

Многие вернувшиеся из Ирака и Афганистана уже умерли, а те, кто живы, словно работали в зоне радиоактивного заражения.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

В армии США назревает крупный скандал. У нескольких тысяч солдат обнаружили тяжелые заболевания после того, как они вернулись из командировок в Ирак и Афганистан. Многие уже умерли, а те, кто живы, словно работали в зоне радиоактивного заражения. Но расследованием никто не занимается. Корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза с подробностями в репортаже.

Он больше не может есть ртом, дышать носом, а его речь теперь понимает только жена. Бриан Альваро — бывший сержант армии США. В 19 лет он отправился в Ирак и вернулся оттуда инвалидом, хотя ни разу не участвовал в боях. Свои травмы он получил на свалке, когда сжигал особо секретный мусор.

«Мы сжигали человеческие тела, какие-то пластиковые емкости, как нам говорили — с медицинскими отходами. Все называли это просто мусором. Мы понятия не имели, на самом деле, что там и насколько оно опасно», — рассказывает Бриан Альваро.

То, что происходило в Ираке и Афганистане на этих «ямах для сжигания» — именно так эти свалки называются в официальных документах — еще два года назад в США было государственной тайной. Эту архивную съемку в Пентагоне рассекретили только в 2017-м, и то, только под колоссальным давлением общественности. А что именно там сжигали — неизвестно до сих пор.

Бывшие военные просто не могли больше молчать. С каждым днем, проведенном на этом полигоне, они чувствовали себя все хуже и хуже. Практически все из них сейчас мучительно умирают от самых разных болезней, которые обычно провоцирует отравление токсичными веществами и радиацией.

«Мы будто бы оказались под ядерным саркофагом в Сан-Франциско. Только хуже. Вещества, с которыми мы там сталкивались, были еще токсичнее, чем радиоактивный мусор в Калифорнии. Многие потеряли из-за него зрение, обоняние», — говорит ветеран войны в Ираке Джесси Бака.

Примечательно, что тогда, в 2003-м, командование американских войск, как будто нарочно, не выдавало солдатам и сержантом даже обычных противогазов. Сколько таких ветеранов подобно Альваро в стране, в департаменте здоровья подсчитали только недавно: оказалось — 110 тысяч 989 человек. Только после выхода этого отчета, историей заинтересовался американский Конгресс. Там потребовали закрыть такие полигоны. Секретные ямы для сжигания, кстати, функционируют сейчас не только в Ираке и Афганистане, но и в Сирии — их там семь штук. И работают на них так же, как и в 2003-м, без всякой защиты.

«Это просто отношение нашей армии к своим солдатам. Руководству на них плевать. Их можно не кормить, можно про них забыть и можно их травить. По-моему, этот доклад — честное признание, что на солдат им плевать», — говорит американский ведущий Джон Иадаорола.

При этом военные траты — самая крупная статья расходов в американском бюджете. И год от года копилка Пентагона только растет. Но вот о безопасности и здоровье солдат в этом бюджете нет ни слова.

И результаты не заставляют себя ждать: военные самолеты разрушаются прямо в воздухе — запчасти и детали фюзеляжа падают на головы мирных жителей как в Японии и так в самих Штатах. Отказывает оборудование и у десантников: недавно двое из разбились из-за проблем с парашютом. Теперь все прыжки приостановлены. Проблемы даже у морского флота — отказывают новейшие винтовки. А действующие военные жалуются, что их очень плохо кормят, и гадают — на какой свалке сгорают все эти миллиарды долларов, выделенные на оборону?

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