Астролог назвала два простых ритуала на Новый год для исполнения желаний

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Яна Вахрушева
Яна Вахрушева Яна Вахрушева Журналист Вконтакте 1 790

Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, какие обряды нужно провести в канун праздника в уходящем 2021 году, чтобы ваши мечты точно сбылись.

Фото, видео: Globallookpress.com / Harald Theissen

Психолог и астролог Алена Никольская поделилась с 5-tv.ru двумя необычными ритуалами, которые обязательно нужно провести в канун Нового года для исполнения своих желаний.

Мандарины и свечи для исполнения желаний

Для проведения первого ритуала вам понадобятся три свежих мандарина и разноцветные свечи. Количество фруктов должно быть нечетное, а свечей Никольская советует взять три или пять.

«Обязательно купите самые обычные свечки, которые вы втыкаете в торт, когда у вас день рождения. Но в этом случае, вам нужно воткнуть их в мандарины» — советует Алена.

Свеча синего цвета олицетворяет все, что связано с материальной сферой. Если вы хотите, чтобы в следующем 2022 году у вас все было хорошо и с финансами, и с выгодными приобретениями, воткните в мандарин свечку синего или голубого цвета. Белый символизирует верность и чистоту намерений вашей души. А свеча красного цвета принесет много энергии и сил на полезные дела. Розовый придаст девушкам женственности, обаяния и успеха в отношениях. Желтая свеча придаст харизмы и положительное мнение о себе среди окружающих.

«Каждый раз, когда вы втыкаете свету, задумывайте самое важное и что-то определенное. Когда вы, например, втыкаете синюю свечу, думайте о том, что вы хотите приобрести и какой статус важен для вас в течении всего следующего года» — объяснила коуч.

Данный ритуал с мандаринами и свечами можно проделать как в канун Нового года, так и на протяжении всех праздников до Старого Нового года. Подожгите свечки, сконцентрируйтесь, загадайте желания и дайте им немного погореть. Но не задувайте! Оставьте подгоревшие свечи и в течение всего 2022-го, когда с вами произойдет неприятная ситуация в той или иной сфере, снова подожгите свечу цвета этой области и дайте потлеть, но не до конца. Повторяйте ритуал всякий раз, когда жизненные обстоятельства начинают вас беспокоить.

А мандарины? Алена Никольская настоятельно советует съесть их до Рождества. Но сделать это осознанно, думая о своих желаниях.

Забыть старое и загадать новое: Новогодний ритуал с бумагой

На первом листе бумаге напишите список всех событий, которые оказали на вас негативное влияние в уходящем году. Вы можете также упомянуть неприятных людей, встретившихся на вашем пути.

«Возможно, вам понадобиться не один листик, а несколько. Используйте столько, сколько вам будет необходимо» — пояснила Никольская.

Сомните лист с негативными событиями и просто сожгите от пламени свечи. Если остался пепел, то сдуйте его в окно или смойте в унитаз. Так вы избавитесь от негатива 2021-го и войдете в 2022-й с чистым разумом.

Ну и конечно, в Новый год есть место волшебству. На втором листике другого цвета, напишите все свои желания, исполнения которых, вы ждете в следующем году. Сверните кусочек бумаги в трубочку и поместите в центр рождественского венка или любой другой праздничной композиции. Уберите его к елке или в другое место, где вы решили создать новогоднее оформление.

После того как вы встретили и отметили Новый год, не забудьте взять венок с бумажкой и положить возле подушки. Засыпайте с положительными мыслями и дайте возможность вашим желаниям, поработать на вас. Вскоре вы увидите, как быстро мечты начнут исполняться, обещает Алена Никольская.

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