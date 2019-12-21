В Петербурге создали новую форму лекарства от рака груди

Российские ученые создали новую форму лекарства от рака груди. Специалисты Курчатовского института улучшили известный препарат от онкологии.

Раньше средство нужно было принимать в виде таблеток каждый день, что вызывало множество побочных эффектов. А новая форма, как рассказали «Известиям» в Курчатовском институте, делает препарат менее токсичным, усиливает его эффект и позволяет снизить частоту рецидивов рака молочной железы. Отмечается, что разработка уже готова к клиническим испытаниям.

А ученые из США выяснили, что увлечение ходьбой или занятия в спортзале могут предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Эксперимент длился два года. О его результатах можно прочитать на страницах свежего номера Аргументов и Фактов, еженедельник уже в продаже.