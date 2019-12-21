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Ведический астролог рассказала, как стоит провести выходные: 21 и 22 декабря

, 10:31 | Анастасия Игонина 544

Яна Ваганова поделилась с читателями 5-tv.ru списком дел, которые принесут успех на этих выходных.

Фото: www.globallookpress.com © NASA

Наступившие выходные лучше всего провести, подводя итоги года и готовя подарки для близких на Новый год. Ведический астролог Яна Ваганова составила для читателей 5-tv.ru подробные рекомендации на 21 и 22 декабря.

Рекомендации на субботу, 21 декабря

Субботу стоит посвятить шоппингу. Астролог уверяет: покупки в этот день станут не только приятными, но и полезными. Эстетика и красота сами будут притягивать вас к себе, поэтому ошибиться с «тем самым» подарком для каждого из ваших близких сегодня просто невозможно!

Однако будьте готовы к тому, что в отношениях родителей и детей может появиться напряженность, не исключены конфликты. Кроме того, начинания, которым вы дадите старт в этот день, не принесут результата в ближайшем будущем — запаситесь терпением.

Рекомендации на воскресенье, 22 декабря

А вот воскресенье, напротив, даст быстрое развитие любому начатому в этот день делу. Стоит помнить и о том, что 22 декабря — день Зимнего солнцестояния. Это особенные сутки в астрологии. К воскресенью стоит прийти с чистой душой и легким сердцем — постараться простить все обиды, раздать долги, унять тревоги.

В последний день недели стоит заняться генеральной уборкой. Во время наведения порядка можно провести особый ритуал, который наладит и ваше внутреннее состояние. Для этого необходимо вымыть полы с солью. А после уборки зажечь абсолютно любую свечу. Огонь как очищающий элемент избавит дом от негатива.

День также благоприятствует загадыванию желаний и созданию различных талисманов. Если вы до сих пор не нарядили елку, 22 декабря — лучший день для этого мероприятия.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 21 декабря.

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