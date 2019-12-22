Раскрыты подробности личной жизни известных юмористок из «Аншлага»

Не секрет, что звезды российской эстрады, в частности представители цеха юмористов, стараются выходить из любой сложной жизненной ситуации с оптимизмом. Издание URA.RU раскрыло подробности личной жизни известных юмористок из телепрограммы «Аншлаг».

Народная артистка РФ Клара Новикова не так давно отпраздновала 73-й день рождения. Несмотря на возраст, знаменитость находится в прекрасной физической форме и продолжает работать. Актриса играет в Театре на Малой Бронной и часто гастролирует. Даже внуки называют свою бабушку по имени. Так что Клара Новикова абсолютно не чувствует себя дамой в годах. Звезда «Аншлага» переехала из центра Москвы в Серебряный Бор, оставив квартиру старшему внуку. Артистка все еще не может привыкнуть к отдаленности театров и достопримечательностей столицы от нынешнего места жительства.

Бессменная предводительница «Аншлага» Регина Дубовицкая 31 декабря 2018 года отметила 70-летний юбилей. В сети частенько всплывают слухи о якобы неизлечимых заболеваниях телеведущей. Ей приходится постоянно опровергать разного рода информацию о себе. Несмотря на это, десять лет назад Дубовицкая попала в серьезную аварию в Черногории. Знаменитость чуть не осталась инвалидом и смогла встать на ноги, благодаря усилиям врачей. Телеведущая регулярно придерживается кефирной диеты, которая способствует поддержанию формы.

Звезда номера «Ну возьмите меня!» Елена Воробей чудом избежала травм, оказавшись в злополучном автомобиле вместе с Региной Дубовицкой. Однако, серьезные испытания, появившиеся на жизненном пути юмористки, были связаны с ее близкими. В результате падения с крыши дома погиб отец дочери Елены Воробей, а после трагедии серьезные проблемы со спиной возникли и у самой девочки. Соню в срочном порядке прооперировали в Германии. Деньги на дорогостоящую операцию для дочери Елене Воробей передала именно Регина Дубовицкая. В настоящий момент девочка проходит реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Comedy Woman призвала Дубовицкую закрыть «Аншлаг».