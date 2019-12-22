«Она уже намекала»: агент Марьяны Ро прокомментировал новость о ее беременности

В сети бурно обсуждают новость о возможной беременности блогера Марьяны Ро. 20-летняя звезда встречается с рэпером Иваном Дреминым, выступающим под псевдонимом Face.

Сегодня блогер показала в Instagram фото «беременного» живота. Агент возлюбленной музыканта прокомментировал слухи об ее «интересном положении».

«Знаете, я думаю, что не могу вам помочь. Такие фотографии появляются с завидной периодичностью и вряд ли Марьяна ее будет как-то комментировать. Она уже намекала на свою беременность, но это оказалось неправдой. Насколько эта информация достоверна — я не знаю», — сказал представитель знаменитости.

Снимок большого круглого живота Марьяна Ро сопроводила лишь интригующим улыбающимся смайликом. Блогер закрыла комментарии под фотографией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марьяна Ро объявила о беременности, показав фото.