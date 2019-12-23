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  4. «Не надо фильтров!»: Мать Анны Михалковой прислала ей ссылку на фотошоп

«Не надо фильтров!»: Мать Анны Михалковой прислала ей ссылку на фотошоп

, 5:57 | Валентин Черников Фото 47

Актриса решила, что пока воздержится от ретуши своих снимков.

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Фото, видео: Instagram @anikiti4na

Ссылку на фотошоп прислала Анне Михалковой ее мама, бывшая модель, переводчик и общественный деятель Татьяна Михалкова. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

«У меня тут, как вы знаете, в основном только селфи. Их жутко не любит моя мама. Оно понятно: столкновение с реальностью требует художественности. Недавно мама мне прислала ссылку на скачивание фотошопа. Пожалуй, пока воздержусь», — поделилась с поклонниками звезда.

Instagram @anikiti4na

В отличие от мамы подписчики 45-летней Михалковой не перестают удивляться ее естественной красоте. В 2018 году артистка похудела на 15 килограмм и заметно помолодела. Многие заподозрили, что дочь прославленного режиссера прибегла к ботоксу. Как объяснила сама Анна, она следит за питанием, ест только здоровую пищу и занимается спортом.

«Не надо фотошоп! Вы потрясающая»;

«Реальность в вашем лице прекрасна!»

«Вам еще эта программа не нужна»;

«Выглядите супер! И не надо фильтров!» — отреагировали на пост многочисленные фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михалкова сыграла врача-гинеколога в новой картине Анны Пармас.

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