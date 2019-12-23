Торговый центр в Биробиджане эвакуировали из-за замыкания проводки

Посетителей крупного торгового центра эвакуировали в Биробиджане. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, причиной задымления стало замыкание электропроводки.

«В 11.40 (04.40 по московскому времени) поступила информация о возгорании в крупном торговом центре по улице Советской в Биробиджане. На место происшествия выехали пожарные, оперативная группа ГУ МЧС России по ЕАО, электрики. Работники торгового центра эвакуировались из здания самостоятельно и вывели посетителей», — цитирует агентство региональное ведомство.

Предварительно, замыкание, произошедшее в электрощитовой, вызвало задымление на первом этаже здания. На месте работают специалисты пожарного надзора, огонь не получил распространения.

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