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Смартфоны Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья

, 12:15 | Василий Заика Видео 93

Некоторые модели гаджетов от известных производителей превышают уровень допустимого излучения, считают эксперты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Arnold, Christoph Soeder, Jyoti Kapoor, Philip Dethlefs; Richard B. Levine

Смартфоны популярных производителей Samsung и Apple признаны в Соединенных Штатах чрезмерно опасными для здоровья человека. По информации Ixbt.com, некоторые модели гаджетов в разы превышают уровень допустимого излучения.

Специалисты лаборатории Федеральной комиссии по связи США в результате проведенного исследования установили, что устройства от известных брендов не соответствуют установленным нормативам.

Впоследствии некая юридическая фирма направила соответствующий иск в отношении Samsung и Apple. Правозащитники отмечают, что пользователи смартфонов вправе знать, как гаджеты влияют на их здоровье.

Исследования показали, что самыми опасными для организма человека являются: iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S10. Параметры излучения данных моделей разнятся. Несмотря на это, у всех завышены показатели излучения.

Самое значительное превышения нормативов отмечено в iPhone 8 –в 5 раз. На втором месте Samsung Galaxy S10 — в 3 раза больше нормы.

Представители известных брендов пока никак не комментируют результаты исследований.

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