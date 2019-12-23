Клара Новикова прокомментировала призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»

Народная артистка РФ Клара Новикова прокомментировала призыв звезды КВН и шоу Comedy Woman Елены Борщевой закрыть программу «Аншлаг», которая выходит на телевидении уже более 30 лет, а юмориста Владимира Винокура заменить роботом. Она не понимает, зачем Борщевой понадобилось закрывать программу, тем более, что от нее это не зависит.

«Ну что я буду слушать комментарии Борщевой! Она для меня тоже никто. Есть такая. Я не могу сказать, что никто. Но я вижу ее комментарии. Читаю других. Она с кем-то там дружит, поддерживает отношения, может быть. Она понимает, что так сказать, это попасть в струю», — сказала Новикова в интервью «Газете.ру».

Она отметила, что сама снимается в «Аншлаге» уже столько лет, что не сниматься «уже было бы просто неприлично».

«Я бы сочла это предательством каким-то», — сказала Новикова.

Актриса также вступилась за Владимира Винокура, который, по ее словам, отдал много лет эстраде, по-прежнему любим публикой и собирает огромные залы.

«Как это она вправе комментировать. Робот… Почему он робот? А она нет? Хотя бы из-за того, что человек столько лет занимается профессией. Профессией! А чем занимается Борщева, я не знаю. Она что делает по жизни? Если бы это сказал кто-то, чье мнение мне интересно, я бы прислушалась. Ну, сказала. Всех надо, что ли, комментировать?», — заявила Клара Новикова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях в телеэфире Елена Борщева поспорила с Региной Дубовицкой и сказала, что ей нравится, что в программе «Аншлаг» «шутят над человеческими несовершенствами и убожеством».