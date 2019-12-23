Россия готова предоставить Нидерландам данные по крушению самолета рейса MH17

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов сообщил, что РФ готова предоставить Нидерландам данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день авиакатастрофы с Boeing MH17 в 2014 году. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе конференции, организованной в МИА «Россия сегодня».

Он напомнил, что российская сторона была изначально готова содействовать расследованию крушения авиалайнера и предоставить все собранные данные совместной международной группе, однако инициатива РФ была проигнорирована, пишет «Экономика сегодня».

На данный момент, как отметил Чижов, он также не слышал заявления министра иностранных дел Нидерландов о сотрудничестве с Москвой по вопросу выяснения всех обстоятельств происшествия.

«В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — заключил Чижов.

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. В результате ЧП погибли 298 человек, находившиеся на борту авиалайнера.

Обстоятельства крушения расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов. Россию не допустили к расследованию из-за обвинений в том, что в Донбасс якобы был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Сергея Лаврова, Киев до сих пор не предоставил данные украинских радаров по MH17.