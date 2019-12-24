«Мороз, Красный нос»: Анастасия Квитко вновь удивила, и не только пышными формами

Российская модель Анастасия Квитко, более известная широкой аудитории как «русская Кардашьян», опубликовала в Instagram фотосессию с новой прической.

Обычно девушка любит сниматься практически в чем мать родила, будоража фантазии у своих поклонников, но на этот раз она была почти одета. На 25-летней уроженке Калининграда — облегающий пышную грудь черный топ и лилового оттенка джинсы с модными прорезями на коленях. При этом Настя демонстрирует идеально плоский живот.

«Санта сказал, что я была хорошей девочкой. А вы что у него попросили в подарок?» — подписала она снимки.

Но на одной из фото внимание подписчиков привлекла неожиданная деталь — кончик носа модели выглядит покрасневшим.

Instagram @anastasiya_kvitko

В преддверии Нового года поклонники «русской Кардашьян» не удержались от шутливого сравнения ее с названием знаменитой поэмы Николая Некрасова «Мороз, красный нос». Впрочем, в этом произведении русский поэт воспевает образ крестьянки, которая «коня на скаку остановит», что навряд ли относится к Квитко, ведь знаменита она лишь своими полуобнаженными снимками в соцсетях.

Но, конечно, преданные поклонники пожелали Насте счастья в Новом году и попросили и дальше радовать их фотографиями со своим изображением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как практически голая «русская Кардашьян» в стрингах-ниточках покрасовалась перед камерой.