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  4. Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

, 7:25 | Марина Неруцких Срочная новость 360

По предварительной информации режиссер находится в коме.

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, 86-летняя режиссер находится в коме. 

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