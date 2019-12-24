Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, 86-летняя режиссер находится в коме.
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Сегодня, 7:25 | Марина Неруцких Общество Срочная новость 360
По предварительной информации режиссер находится в коме.
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