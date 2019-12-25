Дети с какими именами вырастут самыми счастливыми

Наступающий год Крысы станет временем расцвета фортуны. Рожденные в этот год дети будут обладать разнообразными врожденными талантами. С помощью правильно выбранного имени можно привлечь к ребенку счастье, пишет портал i-sonnik.ru.

Мужские имена, приносящие счастье рожденным в 2020 году детям

Мальчики, рожденные в год Крысы, хорошо танцуют и поют. Также они очень способны в учебе. Это прирожденные лидеры, отличающиеся умом и хитростью. Умеют отлично приспосабливаться к переменам.

Для воспитания политиков подойдут имена Владимир, Андрей, Сергей, Петр, Константин и Тимур.

Улучшить коммуникативные навыки ребенка можно, дав ему имя Тарас, Максим или Трофим.

Счастье мальчикам принесут имена Никита и Николай.

А вот называть рожденного в 2020 году ребенка Антоном, Алексеем или Андреем не стоит. Они могут стать несчастными в личной жизни.

Женские имена, приносящие счастье рожденным в 2020 году детям

Девочки, рожденные в год Крысы, очень любознательны. Также они наделены целеустремленностью, трудолюбием и настойчивостью. Они вырастают практичными и здравомыслящими людьми. Для девочек счастливые имена связаны со временами года.

Самыми счастливыми зимними именами считаются Полина, Аня, Инна, Оля и Вероника.

К рожденным весной счастье привлекут имена Дарья, Ирочка, Ева, Маша, Лида.

Счастливые летние имена — Арина, Кира, Юлианна, Света, Нонна, Елена и Кристина.

Рожденные осенью девочки проживут счастливую жизнь с именами Наташа, Злата, Вера, Люда и Ариана.

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