  1. Пятый канал
  4. Дети с какими именами вырастут самыми счастливыми

Дети с какими именами вырастут самыми счастливыми

, 19:11 | Игорь Рязов Видео 18

Астрологи дали рекомендации по выбору мужских и женских имен для новорожденных.

Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova

Наступающий год Крысы станет временем расцвета фортуны. Рожденные в этот год дети будут обладать разнообразными врожденными талантами. С помощью правильно выбранного имени можно привлечь к ребенку счастье, пишет портал i-sonnik.ru.

Мужские имена, приносящие счастье рожденным в 2020 году детям

Мальчики, рожденные в год Крысы, хорошо танцуют и поют. Также они очень способны в учебе. Это прирожденные лидеры, отличающиеся умом и хитростью. Умеют отлично приспосабливаться к переменам.

Для воспитания политиков подойдут имена Владимир, Андрей, Сергей, Петр, Константин и Тимур.

Улучшить коммуникативные навыки ребенка можно, дав ему имя Тарас, Максим или Трофим.

Счастье мальчикам принесут имена Никита и Николай.

А вот называть рожденного в 2020 году ребенка Антоном, Алексеем или Андреем не стоит. Они могут стать несчастными в личной жизни.

Женские имена, приносящие счастье рожденным в 2020 году детям

Девочки, рожденные в год Крысы, очень любознательны. Также они наделены целеустремленностью, трудолюбием и настойчивостью. Они вырастают практичными и здравомыслящими людьми. Для девочек счастливые имена связаны со временами года.

Самыми счастливыми зимними именами считаются Полина, Аня, Инна, Оля и Вероника.

К рожденным весной счастье привлекут имена Дарья, Ирочка, Ева, Маша, Лида.

Счастливые летние имена — Арина, Кира, Юлианна, Света, Нонна, Елена и Кристина.

Рожденные осенью девочки проживут счастливую жизнь с именами Наташа, Злата, Вера, Люда и Ариана.

Ранее 5-tv.ru публиковал имена людей, чаще всего попадающих в ДТП.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.72
-0.45 68.41
-0.50
Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака

Последние новости

19:18
«Шутка шутке рознь»: Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
19:11
Дети с какими именами вырастут самыми счастливыми
19:00
Лена Миро разнесла в пух и прах «Мисс Москву—2019» и обвинила ее во лжи
18:52
«Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках поздравила фанатов с Рождеством
18:42
Симоньян попросила найти пожелавшего «чудовищной смерти» ее дочери
18:33
Акция против творчества Сергея Шнурова прошла в Петербурге

Сейчас читают

Рождение ребенка, повышение по службе: каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в 2020 году
Красная икра ложками и шашлык на завтрак: дети Пугачевой и Галкина о любимой еде
Серийные маньяки и психопаты: названы самые жестокие знаки зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]