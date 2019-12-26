«Променяла ценности на деньги»: Милонов о призыве Водонаевой не рожать

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал пост телеведущей Алены Водонаевой в Instagram, в котором она призвала женщин из малообеспеченных семей не рожать. По мнению политика, услышать подобное заявление от бывшей участницы «Дома-2» было вполне ожидаемо. Милонов убежден, что ценности звезды резко отличаются от других. Вместо семьи и детей она ставит на первое место карьеру и деньги, полагает депутат.

«Водонаева известная демонстраторша своего тела и всяких деталей одежды на своем теле. Понятно, что она живет в мире, который не имеет ничего общего ни с одним миром ни в одной стране. <…> Понятно, что у нее у самой детей нет, и она променяла обычные ценности на деньги, на карьеру вешалки, на которой висят платья, и которая сама ходит по подиуму», — возмутился политик.

Милонов считает, что Водонаева попросту не понимает женщин, которые смотрят на жизнь по-другому. Сама теледива зациклена на подиумах, моде, одежде, финансах, поэтому не видит необходимости в том, чтобы заводить ребенка, особенно, если этого не позволяет достаток.

«Она считает, что если ты не можешь обеспечить золотые унитазы для себя и своих близких, то не надо и жить. Наверное, это отражает ее сущность. <…> Ничего удивительного она не сказала. <…> Есть такие люди, как Водонаева, которые готовы променять все что угодно: детей, семью, близких и вообще что-то хорошее на расхаживание по полуночным нью-йоркским подиумам», — подытожил депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пост Водонаевой про аборты возмутил многих пользователей социальной сети.