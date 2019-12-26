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«Всегда готовы»: Рамзан Кадыров о бое с Александром Емельяненко

, 20:40 | Карина Бернтгольц Видео 28

Глава Чеченской республики дал понять журналистам, что не отказывается от своих слов по поводу поединка с бойцом смешанных единоборств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich / Russian Look, 5-tv.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналистов о том, когда пройдет его поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Накануне политик в шутку предложил спортсмену встретиться на ринге.

«Готовимся. Всегда готовы. Не знаю, видно будет. Жду!» — признался Кадыров, комментируя возможную встречу с бойцом.

В свою очередь, Емельяненко уже принял вызов своего оппонента. На своей странице в Instagram он разместил видеообращение к Кадырову, где отметил, что выбор места для поединка и правил, по которым он пройдет, спортсмен предоставляет своему будущему сопернику.

Несколько месяцев Александр Емельяненко провел бой с тяжеловесом Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Уже в первом раунде легенда ММА отправил пауэрлифтера в нокаут. После поражения Кокляев предложил своему оппоненту снова помериться силами на ринге, на этот раз по правилам смешанных единоборств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

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