«Всегда готовы»: Рамзан Кадыров о бое с Александром Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос журналистов о том, когда пройдет его поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Накануне политик в шутку предложил спортсмену встретиться на ринге.

«Готовимся. Всегда готовы. Не знаю, видно будет. Жду!» — признался Кадыров, комментируя возможную встречу с бойцом.

В свою очередь, Емельяненко уже принял вызов своего оппонента. На своей странице в Instagram он разместил видеообращение к Кадырову, где отметил, что выбор места для поединка и правил, по которым он пройдет, спортсмен предоставляет своему будущему сопернику.

Несколько месяцев Александр Емельяненко провел бой с тяжеловесом Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Уже в первом раунде легенда ММА отправил пауэрлифтера в нокаут. После поражения Кокляев предложил своему оппоненту снова помериться силами на ринге, на этот раз по правилам смешанных единоборств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко принял вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.