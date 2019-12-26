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Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек

, 20:05 | Нюра Незванова Срочная новость 820

Художественный руководитель театра «Современник» умерла в больнице в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan, 5-tv.ru

Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек. Художественный руководитель «Современника» умерла на 87-м году жизни в одной из столичных больниц.

«Галина Борисовна скончалась», — сообщила Интерфакс заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

Волчек была госпитализирована 24 декабря. Она находилась в отделении реанимации в тяжелом состоянии — без сознания, и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Как рассказывали врачи клиники, худрук московского театра практически не дышала. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

Информация о прощании будет известна позднее.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в творческой семье — ее отец был кинорежиссером, оператором, заслуженным деятелем искусств РСФСР, а мать — сценаристкой. В 1955 году Волчек окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе. В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало московскому театру «Современник». В первые годы работы в театре играла в спектаклях «Вечно живые» и «В поисках радости» по произведениям Виктора Розова, «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина и других.

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