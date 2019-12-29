«Нежнее нежности»: Жена внука Пугачевой выложила чувственные фото с мужем

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова продолжает восхищать пользователей в Instagram фотографиями с романтических фотосессий. Совсем недавно Алена Краснова с супругом сделали несколько ярких снимков в московских парках, а после провели фэшн-съемку в студии. На этот раз, в преддверии Нового года звездная пара решила сделать несколько теплых кадров в домашних декорациях. Результатом модель поделилась в социальной сети.

В своем профиле Краснова опубликовала снимки, на которых запечатлена в объятиях своего избранника. На одном из них он целует свою жену в плечо, а на другом — любуется ею. Кадры получились очень нежными и естественными. Фолловеры с восторгом наблюдали за проявлением чувств влюбленных друг к другу и не стали скрывать своего восхищения в комментариях.

Instagram @alenaakrasnova

«Нежнее нежности!»

«Красивуще-нежные!»

«Какие сладкие!»

«Милота зашкаливает!»

«Очень красиво, стильно и вы классные», — оценили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком виде жена внука Пугачевой ходит на даче.