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«Ночные волки» расскажут свою новогоднюю сказку в Байк-центре — видео

, 16:28 | Светлана Александрова Видео 41

В Московском Байк-Центре среди огненных спецэффектов вновь оживут любимые сказочные персонажи и жуткие металлические чудовища.

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Фото, видео: ВКонтакте @nightwolves

В первые дни Нового года мотоклуб «Ночные Волки» расскажет зрителям всех возрастов свою новую сказочную историю. В Московском Байк-Центре в Нижних Мневниках, как и в прошлые годы, оживут добрые сказочные персонажи и страшные металлические машины и чудовища. Зло снова бросит вызов миру, но добрые силы объединятся, дадут отпор злодеям и спасут Отечество.

Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, красочные огненные спецэффекты и любимые герои русских сказок — все это можно будет увидеть в новогоднем представлении от Ночных Волков с 4 по 18 января, каждый вечер в 19:00.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о грандиозном шоу «Ночных волков» на фестивале байкеров в Севастополе.

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