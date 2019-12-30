Сергей Ролдугин закрыл концертный сезон в сочинском «Сириусе»

В сочинском «Сириусе» закрыли концертный сезон уходящего года — на сцене сразу три выдающихся музыканта современности. Это финальное выступление стало поистине настоящим музыкальным подарком для ценителей классики — сложнейшее сочинение Бетховена виртуозно исполнили на старинных инструментах.

А в канун главного зимнего праздника образовательный центр «Сириус» стал еще и центром исполнения самых заветных детских желаний. Как Сочи стремится к новому званию мировой Мекки классической музыки увидел и услышал корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Солируют выдающиеся музыканты. Народный артист России Сергей Ролдугин. Скрипач Павел Милюков. Пианист Мирослав Култышев. Для заключительного концерта сезона было выбрано непростое сочинение — единственный написанный Бетховеном «Тройной концерт».

На сцене сразу три солиста. Виолончель, скрипка и фортепиано. Явление уникальное и сложное. Ведь нужно наладить взаимодействие трех музыкантов с оркестром. На концерте становится понятно почему на репетиции было так важно проговорить все нюансы. Разговор инструментов должен звучать идеально. Дирижер — Йоханнес Пелл — сравнивает себя с уличным регулировщиком.

«Это непросто, ответственно. Нужно друг друга слушать и слышать. И при этом продолжать дирижировать. Но это на самом деле, не существенная проблема, когда играешь с такими выдающимися солистами. Это немного похоже на дорожное движение», — говорит дирижер Йоханнес Пелл.

На сцене сразу два творения Страдивари: виолончель и скрипка.

«У нас есть и другие инструменты, которые получают музыканты, когда приезжают на ответственные концерты и гастроли. Иносказательно — когда они садятся за руль Ferrari, они ощущают себя совсем по-другому», — поясняет народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин.

Павел Милюков знает наверняка — его инструмент — лучший на планете.

«Всегда до мандража. Вот. Два великих инструмента. Большая радость, когда мы выходим и слышим сочетание звуков. Вы не представляете, как переполняет», — говорит солист Санкт-Петербургского дома музыки, лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Павел Милюков.

Но главный инструмент в тройном концерте — не скрипка. И не рояль.

«Виолончель занимает самое главное место. Вырос из концерта для виолончели с оркестром», — отмечает лауреат XIII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Мирослав Култышев.

Бетховен написал концерт в тот период, когда уже осознал трагедию своей болезни — глухоты. Но сочинение — исполнено не тревоги, а героизма.

Накануне Нового года — мечты должны сбываться. Вот и за несколько минут до концерта руководитель «Сириуса», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева исполняет просьбу школьницы из Краснодара, с которой она обращалась на Прямую линию с президентом. Девочка — круглая отличница, играет на домре — очень хотела увидеть Москву.

«Желательно, чтобы каждый, кто обратился, чтобы его просьба была рассмотрена. Или удовлетворена», — заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Сочинский «Сириус» стал настоящим центром исполнения желаний для одаренных детей. В том числе для юных музыкантов. А через несколько лет в «Сириусе» появится огромный концертный комплекс с двумя залами.

«Это должен быть один из центров мировой концертной культуры. То, что сейчас мировые коллективы приезжают в недостроенное помещение — говорят о том, что интерес уже есть. Когда эту плотину ожидания прорвет — это будет», — отметил Сергей Ролдугин.

Уже сейчас в планах сделать из «Сириуса» — Зальцбург на Черном море. Мировую столицу классической музыки.